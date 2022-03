Una particular anécdota vivió el embajador de Malasia, Abu Bakar Mamat, tras una actividad realizada en La Moneda a propósito del cambio de mando.

Así lo reveló el propio diplomático a través de sus redes sociales, con una foto donde se le ve sentado sobre uno de los tantos topes instalados en las cercanías del palacio gubernamental.

Esto último, cuando ya las cientos de personas que se habían congregado para escuchar el primer discurso del presidente Boric ya se habían retirado.

Cabe destacar que Abu Bakar Mamat habitualmente publica comentarios jocosos en su cuenta en Twitter.

“Los simpatizantes se habían ido a casa. La zona está desierta. Mi transporte no pudo encontrarme”, señaló junto a su imagen.

Sin embargo, su “talla”, lejos de provocar sonrisas, sirvió para que algunos usuarios de Twitter arremetieran contra la jefa de protocolo Manahi Pakarati.

Recordemos que los problemas logísticos en el protocolo fue quizá uno de los puntos negros de la jornada del cambio de mando, que incluso derivó en una polémica entre el presidente Boric y el Rey Felipe VI.

Esto último, luego que el mandatario acusara al monarca de haber retrasado la ceremonia tras llegar tarde al Congreso. No obstante, desde España replicaron que todo se debió a una descoordinación del equipo chileno.

Ante los cuestionamientos, finalmente Abu Bakar Mamat salió a aclarar que el tema se había producido debido a que su conductor no había podido localizarlo, eximiendo de culpas a Pakarati.

“Permítanme aclarar aquí. No, no fue una mala coordinación del protocolo del gobierno. Solo fue nuestro conductor que no pudo ubicar dónde estaba esperando. Eso es todo. Todo bien ahora”, escribió.

Let me clarify here. No, it was not bad coordination from the government’s protocol. It was just our driver who could not locate where I was waiting. That’s all. All good now

