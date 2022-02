El presidente electo, Gabriel Boric, anunció el nombramiento de Felipe Melo Rivara en la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Así se informó este viernes desde el equipo del mandatario electo, precisándose que el nuevo cargo lo asumirá a partir del 11 de marzo, tras el cambio de mando.

Según se detalló, Felipe Melo Rivara es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, con un Master of Science in Public Management and Governance de la London School of Economics.

El futuro director del Servicio Civil es independiente, con 15 años de experiencia en el sector público y en la sociedad civil.

Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2005.

Asimismo, fue seremi de Educación en la región Metropolitana, director del programa PACE y del Programa Servicio País, además de asesor y consultor en desarrollo local.