En medio de la crisis que vive el partido de Renovación Nacional, esta semana las figuras de la colectividad apuntan a críticas cruzadas y su posible refundación a la brevedad tras el triunfo del presidente electo de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Algunos grupos de RN defienden la gestión del presidente del partido, Francisco Chahuán, sin embargo otros critican la mesa del partido por falta de liderazgo e incluso hay múltiples amenazas de sus integrantes por dar un paso al costado de los ideales del bando.

En conversación con Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el excandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes,

En la instancia, Desbordes aseguró que “no estoy buscando que se vaya gente de RN, o me siento incómodo. Se opone a la reforma y se trata de pelear el espacio con el Partido Republicano y con la UDI más dura, o sea que está intentando ser una copia para de republicanos”.

Además, se refirió a la senadora electa, Paulina Nuñez, quien estaría siendo “dejada de lado” como futura eventual líder de la RN, a quien no le hizo mención el presidente del partido, Francisco Chahuán durante un programa de televisión tras ser consultado por las figuras fuertes de RN sub 40 años.

Además, se le preguntó por el presidente del partido y su directiva, ya que a su juicio estaban “leyendo mal Chile”, “ellos son de los que creen que todo está bien. Hay que mirar, y responder al final del día a la gente. Hay un sector de la centro derecha que cree que no hay que hacer grandes reformas (…) Varios de la mesa platean que hay que trabajar para rechazar el plebiscito de salida de la Constitución, encuentro que es un pensamiento lejano a lo que tiene que hacer un dirigente político hoy. Hay este lote que están en esa parada de liderar el rechazo de salida, y están a codazos para rechazar esa propuesta”.

También dijo que “yo no pienso en otro partido, no hoy. Creo que en el nuevo escenario el liderazgo de Kast y Paulina Núñez vienen con fuerza (…) Por ahora no pienso armar un nuevo partido, no es momento de los independiente. Falta alguien en la centro derecha que levante esa área y que la gente no piense que estamos viviendo en Marte”.

En la misma línea, aseguró que no habrán nuevas elecciones internas y que la “derecha tiene que hacer un mea culpa de por qué nos dieron esa paliza (…) Hay un millón de votos que nos pegó una PLR (sic) (…) No ha habido mea culpa, intentan vender la pomada de que nos fue espectacular”.

Finalmente, Desbordes indicó que Carlos Larraín sigue siendo una figura fuerte dentro de Renovación Nacional, y respalda a los jóvenes del partido.

Revisa la entrevista realizada por Julio César Rodríguez