El expresidente de RN, Mario Desbordes, analiza su renuncia a la colectividad, ya que "está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada". Además, el otrora candidato a La Moneda señaló que esta semana han sido el "hazmerreír de la política chilena" por algunas intervenciones de la mesa directiva, presidida por Francisco Chahuán.

Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, aseguró que está pensando en renunciar a la colectividad, ya que están siendo una mala copia de la UDI y el Partido Republicano.

De acuerdo a La Tercera, un tenso momento se vivió en uno de los chats grupales de RN, cuando el otrora candidato presidencial criticó en duros términos a la directiva.

“Una directiva que no trepida en mentir y amenazar, tratando de enemistarme con todos, me sacó los choros del canasto. Irme es una opción que me parece razonable”, habría sido uno de los mensajes enviados por Desbordes.

Cabe recordar que la mesa es liderada por Francisco Chahuán, como presidente, y el diputado Diego Schalper, como secretario general, entre otros nombres.

El exparlamentario habría afirmado que tanto Chahuán como Schalper se han dedicado a frenar las opiniones distintas a la de ellos. Por esto, la decisión de abandonar el partido “efectivamente es algo que me he planteado. El partido está yéndose a un rumbo que a mí no me identifica para nada”, dijo al citado medio.

En ese sentido, agregó que esta semana han sido “el hazmerreír de la política chilena con algunas intervenciones de la directiva”.

“Hemos recibido portazos del Partido de la Gente y de la DC por declaraciones apresuradas del presidente del partido. No sé si proyectamos una imagen de seriedad, pero lo más importante, creo que la tensión dentro de RN entre los que creen que está todo bien, que no es necesario hacer grandes cambios, versus los que estamos por las reformas en serio, por un contenido social, es cada vez más grande”, afirmó.

Finalmente, el otrora ministro de Defensa indicó que ha hecho lo posible por ayudar a la directiva, pero ellos tienen “un sectarismo brutal”.

“Por eso no estoy disponible para quebrar el partido. Y por eso creo que tenemos que tomar una decisión colectiva un grupo grande, qué hacemos frente a esto”, concluyó.