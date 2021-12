El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, realizó este jueves el cierre de su campaña presidencial en el Parque Almagro de Santiago, hasta donde acudieron miles de adherentes del diputado por Magallanes.

Boric habló ante la multitud a eso de las 19:30, en un discurso que estuvo centrado sobre la unión de Chile y el proceso constituyente, donde también tuvo palabras respecto a su competidos, José Antonio Kast, aunque sin nombrarlo.

“Somos una generación que aprende de los que vinieron antes, y nos unimos para derrotar la dictadura. Nos unimos para democratizar Chile, nos unimos para tener una nueva Constitución y ahora nos vamos unir para derrotar al heredero de este gobierno y del pinochetismo. Este domingo ganamos la segunda vuelta”, sostuvo al cierre de su discurso.

Las palabras de Boric se dan tras una jornada marcada por la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, reiterando su tuit de la tarde, donde aseguraba que había muerto la impunidad.

“Hoy es un día histórico, ha muerto en la impunidad pese al profundo dolor y división que causó en nuestro país Lucía Hiriart. Hoy día quiero entregar nuestros respetos, nuestra conciencia a todas las víctimas de la dictadura de la que fue parte y símbolo. Hoy estamos aquí porque trabajamos por al justicia y la vida digna sin caer en provocaciones y violencia que es de donde vienen aquellos que hoy día están del otro lado”, afirmó.

“Trabajamos por la vida en una nueva era de unidad, de paz e igualdad para todo Chile. Hoy día, no podemos sino estar agradecidos, no solo de quienes estar presentes si no de todos quienes estuvieron antes que nosotros, porque estamos parados en hombros de gigantes”, añadió.