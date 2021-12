"Es que, Luis, esa es la parte que yo como abogado te voy a pedir que no respondas", dijo Elizabeth Rodríguez.

La mañana de este jueves, la abogada de Franco Parisi, Elizabeth Rodríguez, recomendó en vivo al presidente del Partido de la Gente (PDG), Luis Moreno, que no respondiera una pregunta sobre platas recaudadas.

El consejo se dio durante la transmisión de Mucho Gusto luego que el mismo espacio revelara que la colectividad le pidió dinero a sus militantes para traer a Franco Parisi a Chile.

No obstante, no hay claridad de cuánto se recaudó ni qué se hizo con lo entregado, que hasta la fecha no se ha devuelto.

“Elizabeth, para que sea una conversación y no un monólogo, el problema es que el presidente de su agrupación, que es responsable, no sabe con exactitud cuánta plata recaudó, en qué fecha y a quién se la devolvió”, sostuvo Bolocco.

Tras ello, el directivo afirmó que efectivamente tiene datos al respecto.

“¿Cuánto recaudó?”, consultó Bolocco, a lo que Moreno indicó que “alrededor de $22 millones”.

Acto seguido intervino la representante, que dijo: “Es que, Luis, esa es la parte que yo como abogado te voy a pedir que no respondas”.

Todo esto se enmarca en las acusaciones que dicen relación a que el PDG habría accedido a millonarias donaciones, pero no a través de cuentas bancarias oficiales.

Por el contrario, los aportes habrían entrado a cuentas bancarias personales de altos miembros del partido.