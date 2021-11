Tras anular la oferta de la empresa Aisino para confeccionar documentos de identidad y viajes, el Registro Civil e Identificación readjudicó la licitación a la mejor oferta calificada por la Comisión Evaluadora durante el proceso.

Ahora será Idemia Identity & Security, grupo francés que es el mismo operador actual, el que llevará el proceso adelante. Según lo informado por el organismo, éste tiene un costo de 226 millones de dólares para los próximos 10 años, en comparación con los 700 millones de dólares que le ha costado al país la provisión de este servicio durante la última década.

Al respecto, el abogado Luis Cordero, quien representó al Registro Civil e Identificación en el proceso señaló que la principal razón para tomar esta decisión fue por la infracción al incumplimiento de pactos de integridad, inconsistencias o adulteración. Además, indicó que la empresa China no garantizó la exención de visa que estaba en las bases.

En entrevista con El Mercurio, Cordero declaró que “se encontraron inconsistencias por presentación de documentos en la oferta que están enmendados manualmente”, junto a esto, agregó que existen “documentos de cuando acreditan experiencia a través de dos funcionarios con el mismo correo electrónico, que no es uno institucional, y que no está aclarado tampoco”.

De acuerdo al abogado, el Registro Civil pudo aplicar la base y dejar sin efecto la adjudicación, pero -en palabras de Cordero- enviaron “una comunicación para aclarar estas inconsistencias y ellos no lo hicieron (…) El oferente tiene la obligación de entregar información fidedigna en las bases de licitación”.

En la entrevista con el diario nacional, el representante de la entidad gubernamental afirmó que se le dio a Aisino la oportunidad de aclarar la situación y al no hacerlo, se aplicaron las bases de la licitación. Así, añadió que tenían tres opciones: responder y explicar las inconsistencias; solicitar una reunión con el Servicio para explicar materialmente la justificación; o solicitar un plazo adicional.

Según Cordero, dejar licitaciones en una etapa avanzada es común y señaló que “ellos entendían que una vez que se presentaban ofertas no se podían hacer observaciones, pero no es así, porque las bases te permiten dejar sin efecto la licitación por este motivo”.

Tras ser consultado sobre si la decisión tomada por el organismo estuvo influida por los cuestionamientos a la seguridad de datos y la exención de visa de EEUU, el abogado aseguró que “si era seguro o no el pasaporte no es un tema de discusión de ahora de la aplicación de bases de licitación, solo con inconsistencias”.

“Sólo puedo decir que la exención de visa formaba parte de las bases técnicas y administrativas, estaba explicitado en las bases de licitación. Para esta licitación se sabía que estaba asociado a la mantención de la exención de visa”, agregó.

Respecto a la visa, Cordero indicó que Aisino no pudo asegurar la mantención, “en la resolución se menciona que el ministro de Relaciones Exteriores dice que no está en condiciones de asegurarse la exención”.

Finalmente, en relación a las posibles acciones legales, el abogado sostuvo que “cualquiera sean las instancias a las que quieran recurrir, es razonable esperar que las inconsistencias que no le explicaron al Registro Civil las expliquen en esas reclamaciones. La omisión de respuestas al Registro Civil es la que genera el incumplimiento de bases que obliga a declarar desierta esta licitación. Ellos no respondieron las inconsistencias y dijeron que no era la oportunidad, y el Registro Civil no tenía otra opción que declarar desierta la licitación”.