Tras sostener una reunión con el Consejo Directivo del Servel, el Presidente Sebastián Piñera, ratificó la postura del Gobierno frente a la situación en Nicaragua. El Mandatario sentenció que no fueron ni libres ni limpios los comicios en que salió electo nuevamente Daniel Ortega. Aprovechó también de llamar a "todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o los derechos humanos”.

El Presidente Sebastián Piñera reafirmó la tarde de este viernes la postura del Gobierno frente a las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, declarando que rechaza y no reconoce estos comicios.

“Digamos las cosas en forma fuerte y clara, Nicaragua ya no es una democracia, y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos”, afirmó el Mandatario.

Sus declaraciones llegaron cuando sostuvo una reunión con el Consejo Directivo del Servel para abordar organización de elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del próximo 21 de noviembre.

En la oportunidad, el Jefe de Estado argumentó que las votaciones del domingo pasado en Nicaragua en las que Daniel Ortega ganó con más del 70% de las preferencias,”no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia“.

“No fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas, se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados”, enumeró.

Además, recordó que el proceso no contó con adversarios políticos, ya que fueron encarcelados por al actual gobierno nicaragüense.

Y continuó diciendo que “no se permitió la participación de observadores extranjeros y además no se respetó la libertad de los medios de comunicación para poder informar, no fueron elecciones democráticas”.

“El Gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones”

“En consecuencia, el Gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones”, resaltó el Mandatario.

En ese sentido, dijo que “en esta materia, especialmente cuando hablamos de principios básicos como la libertad y la democracia y los derechos humanos, no puede haber dobles estándares”.

“Por eso yo pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o los derechos humanos”, sentenció.