Luego de que este jueves un grupo de colectividades de izquierda emitiera un comunicado donde no aceptaban la declaración del Gobierno que no reconoce las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, la diputada del Partido Comunistas, Camila Vallejo y el presidente, Guillermo Teillier, apoyaron los dichos del candidato, Gabriel Boric. Este último, por medio de su red social, declaró que Nicaragua necesita democracia. Por lo anterior, los miembros del PC declararon que acataran las medidas de Boric en temas de política exterior y denunciaron que el comunicado de agrupaciones de izquierda no fue no fue resuelta por la dirección del partido.