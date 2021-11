En diálogo con Radio Bío Bío, el diputado de la DC, Jorge Sabag, rompió el silencio tras conocerse del sumario sanitario en su contra, tras su polémico arribo al Congreso en medio de la sesión por la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.

El problema surgió, debido a que el parlamentario se había realizado un test PCR, por lo que según estableció la autoridad sanitaria, debía mantenerse en aislamiento hasta tener el resultado del examen.

Si bien el resultado arrojó negativo, de todas maneras Sabag deberá enfrentar un sumario sanitario ordenado por la Seremi de Salud de Ñuble, que podría acarrearle sanciones.

Sabag descartó ser contacto estrecho

Al respecto, el diputado DC aseguró que el test de manera preventiva, descartando haber estado en contacto con alguna persona contagiada con covid-19.

“Yo me realicé un PCR voluntario en la comuna de Chillán para despejar cualquier duda, yo no he estado en contacto con ninguna persona que esté contagiada, no he sido contacto estrecho de nadie, simplemente me lo hice como una manera de estar precavido”, aseguró.

“Estamos en campaña y uno está en contacto con muchas personas”, agregó.

Diputado atribuyó sumario a una mala “interpretación”

Consultado por el sumario, Sabag lo atribuyó a un problema de “interpretación”, cuestionando el hecho que se buscara impedir su ingreso al Congreso.

“Me he enterado que han iniciado un sumario sanitario porque la Seremía interpreta que yo tendría que haber guardado cuarentena, situación que solamente corresponde cuando uno ha sido contacto estrecho”, sostuvo.

“Creo que no corresponde tratar de bloquear el acceso al Congreso de parlamentario que tiene todo el derecho constitucional de emitir su sufragio y ninguna autoridad administrativa puede impedirlo”, cuestionó.

Sabag y su ingreso “clandestino” para evitar la prensa y Seremi de Salud

Recordemos que su llegada a la sede del Poder Legislativo generó revuelo en los medios de comunicación, toda vez que su voto podía definir el éxito o fracaso del libelo acusatorio en la Cámara.

Sin embargo, Sabag evitó ingresar por el acceso principal del edificio, evadiendo a la prensa y también a la Seremi de Salud de Valparaíso, que también le estaba esperando alertados de lo sucedido con su PCR.

“Simplemente ingresé por otro acceso como peatón porque no quería enfrentar a toda la prensa que me estaba esperando al ingreso, pero yo no sabía que ahí estaba el Seremi de Salud de Valparaíso.

“No tenía idea que el Seremi de Salud estaba acá en el edificio, de haberlo sabido yo lo habría enfrentado porque la autoridad sanitaria no puede impedir que los parlamentarios ingresen al Congreso y menos que ingrese a votar”, insistió.

“No fui contacto estrecho de nadie, ellos interpretan que como me hice un PCR tengo que esperar hasta que se dé la notificación si es positivo o no. Si fuera así, las miles de personas que se hacen PCR diariamente debieran dejar de trabajar o aislarse hasta esperar el resultado y esa no es la interpretación que me parece correcta”, concluyó.