Este lunes la Sala de la Cámara de Diputados sesiona para votar la Acusación Constitucional presentada en contra del presidente Sebastián Piñera.

Sigue la sesión en vivo a continuación:

La oposición no contaría esta jornada con los sufragios suficientes para aprobar la acusación contra el mandatario (78 votos), debido a la ausencia por covid-19 de Gabriel Boric y sus contactos estrechos, como Giorgio Jackson.

Debido a esta situación, el parlamentario Jaime Naranjo afirmó que extenderá su intervención todo el tiempo posible, para que la sesión se prolongue hasta mañana martes, cuando Jackson ya podría concurrir al Congreso y votar, en lo que ha denominado Ley Lázaro.

De hecho, según aseguró a Radio Bío Bío, tiene un escrito de 1.300 hojas, que le permitirían hablar 13 horas según sus cálculos.

De acuerdo a la normativa, si los diputados quisieran suspender la sesión para dar algún descanso a Naranjo, debería haber unanimidad en la Sala. Aunque, diputados oficialistas adelantaron que no lo darán aunque su colega “esté en el suelo”.

Recordemos que el anterior récord lo ostenta el exdiputado Jorge Ulloa, quien en 1992 habló 6 horas durante el debate de la acusación contra los ministros de la Corte Suprema Hernán Cereceda, Lionel Beraud y Germán Valenzuela; además del Auditor General del Ejército, Fernando Torres.

Defensa no invocará “cuestión previa”

Cabe recordar que esta acusación constitucional fue presentada por diputados de oposición en contra del jefe de Estado, luego de que se revelara la participación de la familia Piñera-Morel en la compraventa del proyecto minero Dominga.

Aunque, también como una estrategia para que el libelo sea votado durante esta jornada, la defensa del presidente Piñera anunció que no deducirán la cuestión previa de la AC, que busca establecer que no cumple con los requisitos para ser interpuesta.

De esta forma, la idea es evitar “perder” tiempo y avanzar rápidamente en su tramitación.

Pepe Auth reitera que no votará a favor de la AC

La semana pasada, la comisión revisora del libelo acusatorio emitió un informe negativo, luego de que no se aprobara la acusación, por obtener 2 votos en contra, 2 a favor y una abstención del diputado Pepe Auth.

Este último, reiteró su postura descartando dar su voto a favor del libelo acusatorio.

“Lo que se va a votar no es la confianza en el presidente Piñera, ni la evaluación política de su gestión. Si eso se votara, perdería de manera abrumadora aquí en la Cámara”, aseguró Auth.

“Lo que se va a votar es la pertinencia de una Acusación Constitucional, es si las causales corresponden o no. Y yo después de 12 sesiones y de la lectura de las 270 páginas de la defensa y las 99 de la Acusación, la verdad que no encontré alguna traza siquiera de antecedente que aporte la Acusación Constitucional para aprobar que el Presidente hizo algo para que cobraran la tercera cuota”, concluyó.

Coloma insiste en plazos de cuarentena de Jackson

En el oficialismo, en tanto, insisten en que el diputado Giorgio Jackson no debería concurrir este martes al Congreso, debido a que su cuarentena -supuestamente- no termina a medianoche.

Así lo señaló el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, a través de su cuenta en Twitter, adelantando que pedirá un informe al Ministerio de Salud.

“OJO En el diario @La_Segunda del jueves del 4/11 en Dip Jackson reconoce q estuvo con el Dip Boric el MARTES A LAS 20:00. Osea la cuarentena no termina hoy en la noche, sino q mañana a las 20:00 (SIC)”, tuiteó.

“Pediré urgente informe al Minsal y pronunciamiento de la mesa al iniciar sesión”, advirtió.

OJO En el diario @La_Segunda del jueves del 4/11 en Dip Jackson reconoce q estuvo con el Dip Boric el MARTES A LAS 20:00

Osea la cuarentena no termina hoy en la noche, sino q mañana a las 20:00

Pediré urgente informe al Minsal y pronunciamiento de la mesa al iniciar sesión pic.twitter.com/LF87hvDqWH — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) November 8, 2021

Sin embargo, la normativa es clara en señalar que la cuarentena “considera como día 1 el último día de contacto con el caso”.

De esta forma, Jackson efectivamente puede retomar sus actividades presenciales desde esta medianoche.

El propio parlamentario del Frente Amplio, aclaró los plazos que le comunicó la Seremi de Salud, agregando además que ha dado negativo en los dos últimos test PCR que se le aplicaron.

“Para tranquilidad de quienes me consultan: 1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI). 2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena”, tuiteó.