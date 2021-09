En Chile Podemos Más aseguraron que la decisión del candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, de negarse a responder si retiró o no parte de sus ahorros previsionales, "no perjudicará su campaña".

Pese a ser emplazado por distintos candidatos presidenciales y consultado en reiteradas ocasiones por la prensa, la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, no ha querido responder si retiró o no parte de sus fondos previsionales, política a la que se ha opuesto permanentemente.

En los partidos de su coalición, aseguraron que este nuevo rescate, aprobado el martes en la Cámara, es muy diferente a los anteriores y la discusión no es si el ex ministro de Sebastián Piñera realizó o no algún retiro.

Así lo señaló el diputado de Renovación Nacional, Camilo Morán.

Su par de bancada, Tomás Fuentes, dijo que posiblemente Sichel retiró sus fondos para “protegerlos” de una supuesta iniciativa de expropiación de fondos, que propuso en el Senado la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

El ex candidato presidencial RN, Mario Desbordes, aconsejó a Sichel aclarar la polémica, para no arrastrar este tema a futuros debates; mientras que el secretario general del PRI, Diego Berríos, dijo que los cuestionamientos son una estrategia de la oposición.