El diputado de Renovación Nacional Leonidas Romero, se refirió este martes a la polémica que lo rodea, debido al apoyo que manifestó al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, y no a Sebastián Sichel, abanderado de su partido.

Recordemos que el presidente de RN, Francisco Chahuán, luego de conocer el apoyo de Romero por Kast, señaló que solicitaron pasar al Tribunal Supremo al parlamentario “para que se adopten todas las medidas sancionatorias correspondientes”.

En este contexto, Romero manifestó que no votará por Sichel y que no pedirá disculpas por ello.

Dada la situación, Radio Bío Bío Concepción consultó al parlamentario por qué no renunciaba a su militancia, a lo que éste respondió que “yo no le quiero dar el gusto al partido y al presidente, por el cual me la jugué, voté y acompañé”.

“Quiero demostrarle al resto de los chilenos que tenían pensado entrar a cualquier partido, particularmente a RN, que quienes pensamos distintos, que quienes combatimos la corrupción y defendemos nuestros principios ético-morales no son bienvenidos en el partido”, afirmó.

Es más, Romero dijo que quiere que lo expulsen, asegurando que hasta el momento nadie se ha comunicado con él y que se ha enterado “por la prensa” de la polémica.

“Quiero que ellos me expulsen del partido para decirle ‘mire ¿se da cuenta? Yo ingresé de forma voluntaria pero me echaron por pensar distinto"”, sentenció.

La Radio consultó sobre su participación en la bancada, a lo que Romero respondió que ya no almorzará con ellos para no “incomodarles” con su presencia.

“Si a a ellos no les gusta mi presencia, no están de acuerdo con mis principios, no aceptan a los que pensamos diferente, para qué incomodarlos”, explicó.

Respecto a su candidatura por el Distrito 20, el parlamentario dijo que nadie lo ha llamado así que desconoce lo que ocurrirá en ese punto.