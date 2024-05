Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aclaró que las recientes detenciones en la provincia de Arauco no están relacionadas con la investigación por el asesinato de tres Carabineros en Cañete, la cual sigue sin arrestados tras dos semanas. Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que hay avances en la pesquisa, pero no pueden revelarse por la reserva del caso. La Policía de Investigaciones ha detenido a personas vinculadas a grupos radicales en la provincia de Arauco, pero Garrido enfatizó que no guardan relación con su investigación.