Una nueva querella por obstrucción a la investigación e interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones, presentó el denunciante de la Operación Topógrafo, Juan Pablo Díaz Pino.

Se trata de un libelo que se encuentra en calidad de reservado, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, en el que el querellante acusa vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte de miembros del Ejército de Chile y autoridades civiles.

Todo ello, en el marco del espionaje telefónico de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) a militares que denunciaron corrupción en la institución.

Según se lee en la presentación ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Díaz fue desvinculado de las filas castrenses justamente tras alertar de hechos reñidos con la probidad de parte de sus superiores, lo que -acusa- derivó en las intervenciones telefónicas en su contra.

El rol de Matus

Esta nueva querella, sin embargo, pone también el foco en el actuar de Jean Pierre Matus, el abogado propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera para ser nombrado como nuevo ministro de la Corte Suprema.

En la presentación, el querellante sostiene que Matus, en calidad de abogado defensor de Schafik Nazal, quien estuvo a cargo de la DINE, aportó antecedentes ante el Ministerio Público que serían falsos.

Díaz sostiene que el 10 de marzo Matus ingresó un escrito con las hojas de destinación en el Ejército de él y de otros denunciantes en la Operación Topógrafo: Sergio Tudesca Órdenes y Rafael Harvey Valdés.

En dicho documento, supuestamente se acreditaba que todos ellos sirvieron al mismo tiempo en el Regimiento Logístico Bellavista.

La discordia

¿El problema? El querellante asegura que jamás estuvo destinado, ni prestó labores en ese fortín, lo que -a su juicio- serviría como excusa para el espionaje y “obstaculiza de manera relevante, incluso fundamental, el esclarecimiento de los hechos denunciados y favorece a sus partícipes”.

Según se desprende de la querella, dicho documento presentado por Jean Pierre Matus luego fue acompañado por la declaración que Schafik Nazal prestó el 24 de junio de 2021 “indicando o reiterando como punto de su defensa el hecho falso que yo habría laborado en el Regimiento Bellavista”, se lee en la presentación.

“Claramente (…) esos antecedentes aportados buscan cambiar nuestra posición de víctimas a victimarios, al afirmar y acusarnos de, supuestamente, aprovechar el que los tres (Sres. Harvey, Tudesca y yo) nos conocimos o coincidimos en el Regimiento Bellavista, para así intercambiar o entregar información sensible o secreta”.

Esto, asegura, “a la larga justificaría las acciones intrusivas o de espionaje, lo que es falso en sus dos elementos basales (no laboré allí y no he intercambiado con ellos ni con nadie documentos del Ejército)”.

Así las cosas, mediante la querella Díaz solicita -entre otras diligencias- que se cite a declarar en calidad de imputados al propio Jean Pierre Matus y a Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército.