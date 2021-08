La defensa de Gary Valenzuela Ramos se jugó su última carta con un nuevo peritaje psiquiátrico al imputado por el crimen de Norma Vásquez, buscando eximentes de cara al juicio oral que se avecina. Esta vez el informe lo realizó de manera particular una sola profesional y a través de videoconferencia. En su último examen de estas características admitió creerse "un dios terrenal y confesó que entró por "pituto a Carabineros". Los detalles los revela la Unidad de Reportajes de BioBioChile.

Temprano este lunes se llevó a cabo la audiencia de preparación del juicio oral que enfrentará en las próximas semanas Gary Valenzuela Ramos, acusado como autor del crimen de la carabinera Norma Vásquez ocurrido el 22 de agosto de 2020.

En la instancia el Ministerio Público presentó los medios de pruebas que se darán a conocer posteriormente en el juicio, buscando que los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares condenen a Valenzuela Ramos a la pena más alta de nuestro ordenamiento jurídico: presidio perpetuo calificado.

“Creemos que tenemos las pruebas suficientes para que el tribunal forme su convicción y nos de lugar a lo que estamos solicitando”, indicó luego de la audiencia la fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini.

Por su parte, la defensa del imputado liderada por la abogada de la Defensoría Penal Pública, Marcela Larraín Novoa, informó sobre la existencia de un nuevo informe psiquiátrico que pretenden usar en el juicio oral.

Se trata de una entrevista vía Zoom realizada contra el tiempo este sábado 7 de agosto por la psiquiatra Paola Castelli, luego de que el Juzgado de Garantía de Linares autorizara la diligencia sólo un día antes.

Lea la autorización aquí:

Coincidencia o no, el peritaje se pudo realizar únicamente gracias a que la audiencia de preparación del juicio oral se postergó una semana, precisamente por solicitud de la defensa de Gary que esgrimió problemas de agenda.

Así las cosas, el contenido de este nuevo informe no fue ventilado ante el juez en la audiencia de este lunes, situación que podría incluso invalidarlo como prueba.

Esto último a propósito de que el Código Procesal Penal establece en referencia a los peritajes que se presentan previo al juicio oral que “el juez de garantía admitirá los informes y citará a los peritos cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos y sus informes otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo”.

Consultada al respecto, la defensa de Gary aseguró que los nuevos antecedentes y el contenido del informe serán analizados en el juicio oral, excusándose por no poder profundizar en este momento.

Mientras, el abogado de la familia de Norma Vásquez, Víctor Morga, indicó en diálogo con BioBioChile que desconoce el contenido de este nuevo informe y que solicitaron -sin éxito- al tribunal que fuera excluido como prueba.

En esa línea, recordó la existencia de un primer informe psiquiátrico donde un grupo de profesionales del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak estableció que Gary es imputable.

“Entendemos que el otro (informe) está hecho por una serie de profesionales, que no tienen ningún tipo de interés en el juicio más que realizar la pericia”, advirtió Moraga.

Primer peritaje: “Un Dios terrenal”

Unos días después de su formalización, el 27 de agosto de 2020, la defensa de Valenzuela Ramos -entonces liderada por el defensor penal público, Marco Caballero- solicitó un peritaje psiquiátrico, el que se materializó en diciembre.

En la entrevista que se prolongó por dos horas, el acusado reveló detalles inéditos de los hechos que antecedieron al femicidio de Norma Vásquez y aseguró creerse “un dios terrenal”.

“Me amo demasiado. Creo ser un dios terrenal. Yo creo que siempre gano y si alguien me quiere hacer daño nunca pierdo. Soy un dios terrenal porque quiero serlo no más (…) dejémoslo como que me quiero mucho”, señaló en la oportunidad.

Respecto de ese primer informe, en su momento la abogada defensora de Valenzuela, Marcela Larraín, indicó a este medio que el resultado “era predecible” y que la estrategia de buscar su inimputabilidad nunca fue una opción.

En ese mismo sentido, lo que buscaría la defensa con esta última jugada sería conseguir alguna atenuante de responsabilidad para su cliente, mas no evitar que cumpla con la pena de cárcel que a todas luces le espera.