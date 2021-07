El candidato del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, recibió la mañana de este miércoles el apoyo de un grupo de militantes y ex militantes del Partido Socialista, algo que fue agradecido.

“Recibimos ahora el apoyo de los Colectivos Socialistas, militantes activos del PS, que están por cambios profundos en nuestro país y que se han comprometido a votar por nosotros este domingo 18 de julio”, tuiteó Jadue.

En la actividad, la vocera del grupo denominado como “Socialistas por Jadue”, Cecilia Toro, quien argumentó que elegían a la carta comunista por sobre la candidata del partido, Paula Narváez, porque la actual cúpula “no nos representa”.

“Lo que hoy día buscamos en un partido que gire hacia la izquierda que esté conectado con las demandas sociales, que comparta y ejerza la declaración de principios, democrático de izquierda y sobre todo revolucionario. En consecuencia nuestro único candidato que nos representa es Daniel Jadue sin lugar a duda”, comentó.

Consultado sobre si recibir este apoyo era una contradicción, luego que hace algunos días criticara a Gabriel Boric por juntarse a comer con Narváez en Concepción.

“Yo no me he juntado en once armadas de manera espontánea, no me he juntado con nadie de la directiva del partido (Socialista). Este comando desde el primer día dijo que ‘está abierto a todos los que quieran sumarse al programa’, y no vetamos a nadie, porque somos capaces de gobernar con todos aquellos que sean capaces de firmar el programa y después no salgan diciendo que no se lo leyeron”, sostuvo.

Cabe destacar, que tras esa reunión, Jadue indicó sobre el FA y Boric que “cada vez que pueden no pierden la oportunidad de dar una señal hacia el mundo de la Concertación que nosotros queremos dejar atrás”.