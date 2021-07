El expresidente de la DC y único convencional del partido, Fuad Chahín, reveló a BioBioChile cómo han sido sus primeros días de su trabajo con la nueva Carta Magna.

Chahín asegura que no se ha sentido aislado, pese a ser militante de un partido que ahí es una minoría, y asegura que se reunió con diversos representantes de otros sectores.

“No me siento solo”, asegura el exdiputado DC a la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Sin alero tradicional

Fuad Chahín fue electo convencional constituyente por la región de La Araucanía y es el único militante DC.

“Uno tiene que entender que este es un espacio distinto, más variado, más diverso y esa es una gran virtud”, destaca.

Pese a una especie de aislamiento, donde los micrófonos han estado lejos y esquivos del DC, explica que los primeros días le han resultado fáciles.

“Uno tiene que entender en el espacio en que está. Somos todos iguales, conversamos mucho con los independientes, con los representantes de los pueblos originarios, con gente de regiones. Estamos conociéndonos, conversando, derribando prejuicios. Obviamente, desde una tercera línea, que es lo que le corresponde a uno, sin afán de protagonismo”, agrega Chahín.

Recordemos que Chahín tuvo una polémica salida de la presidencia del partido, tras el fracaso electoral que vivió su colectividad en las elecciones del 16 de mayo pasado.

El exparlamentario se plegó al concepto de su par convencional, Patricio Fernández, y señaló que el momento de hoy se describe en la frase “estamos recién olfateándonos”.

“Por lo menos, no me ha faltado con quien articularme. También he conocido a algunos, mucho más, como es el caso de Benito Baranda, y también hay exDC como Miguel Ángel Botto, que nos conocíamos desde el partido. En suma, también, tratando de conocer a quienes no conozco”, destaca Chahín.

Articulación “fuera de partidos”

En estas primeras jornadas de labor constitucional, asegura que se “ha ido generando un buen ambiente”.

-Antes los partidos tradicionales predominaban, por ejemplo, en el Congreso y era más fácil para sus militantes, por eso, ¿con quién articula se articula en la CC?

No me siento solo, porque la articulación no es en función de partidos. Creo que hay una resistencia a eso. Para nada me siento solo, ni en la Convención y tampoco en lo político. Llegué con la primera mayoría regional y cuarta a nivel nacional, por tanto, con la confianza abrumadora que me dio el distrito 22 para representarlos en la Convención.

-¿En estos dos días, con quién se ha sentado, por ejemplo, o generado lazos?

Con muchos, por eso digo, con Eduardo Castillo de la Primera Región, con la Bessy Gallardo, con Luis Barceló del distrito 21, con Rodrigo Logan, con quien soy amigo hace mucho tiempo. Con Eduardo Lyon del PS, con Andrés Cruz, con quien tenemos amigos en común.

-No le han hecho “el vacío” entonces…

Me ha faltado tiempo para seguir socializando y compartiendo con todo el mundo. También he hablado con independientes del norte y con integrantes de la Lista del Pueblo, con varios de ellos. Para nada, todo lo contrario, me he sentido muy cómodo y muy integrado.

-Se ha planteado que los siete bloques que hay en la convenció podría alcanzar un espacio en la mesa directiva, pero usted no está en ninguno…

Esa no es la lógica, esto está mucho más desestructurado. Hay mucha conversación cruzada. Todos llegamos por distinta lista, pero creo que la conversación en la cotidaneidad es mucho más transversal y es bueno que así sea…

“Falta inexcusable”

También, Chahín cuestionó duramente al Gobierno, sumándose a la crítica de todos los constituyentes de oposición, y calificó como “grave” la falla en la asistencia del Gobierno en la instalación inicial del órgano constitucional.

“Francisco Encina ha actuado como una negligencia inexcusable. Sabía con mucha anticipación que estábamos en pandemia y debíamos funcionar con protocolos adecuados. También que, a partir de día 5 de julio, debíamos tener las condiciones para sesionar y que somos 155 convencionales los que debemos sesionar, por tanto, no había ninguna excusa para lo ocurrido”, destaca.

Sobre la renuncia de Encina, Chahín destaca que “se valora. Es muy importante su renuncia y, espera que, ahora, se debe poner a alguien competente”.

No se recuerda una elección nacional donde la DC tuviera un resultado tan malo, como el de mediados de mayo, pero, en mayor o menor medida, la misma ola pegó fuerte en todos los conglomerados tradicionales.