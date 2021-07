El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este martes al caso de contagio con la variante Delta en un menor de 2 años de San Felipe, que viajó a Estados Unidos – ida y vuelta – junto a sus padres.

Delgado fue consultado específicamente respecto al vínculo que existe entre su jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero Valle, y el padre del menor contagiado. Quienes según constató Radio Bío Bío, son amigos en Facebook.

Sumado a lo anterior, La Radio verificó que el padre del bebé es un excandidato a constituyente evangélico, y su hermana Alejandra, quien es esposa del jefe de gabinete del Interior, trabaja como asesora en la Presidencia de la República, de acuerdo a la página de Transparencia Activa.

El ministro aseguró que no tiene ningún antecedente de que su jefe de gabinete haya autorizado el viaje.

“Esta persona postuló por Comisaría Virtual, tal como lo hacen todas las personas que necesitan salir por alguna de las causales (…) Efectivamente mi jefe de gabinete cometió un error, que fue no haberme contado ayer, cuando este caso se sabe (…) él, en ese momento, no me comenta el parentesco, yo me entero en horas de esta mañana”, manifestó.

Finalmente, Delgado informó que Guerrero puso su cargo a disposición, no respondiendo si aceptó su renuncia.