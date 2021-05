El Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados buscarán fusionar sus proyectos de ley anti cortes de suministros básicos. La comisión de Economía del Senado ha decidido rechazar el proyecto de la Ley Anti Cortes, que busca extender la vigencia de la suspensión de cortes de servicios de agua, luz y gas.

Sin embargo, la decisión de la comisión no fue tomada porque se esté en contra de la iniciativa, sino, porque necesitan que se pueda llegar hasta comisión mixta con el proyecto para lograr un acuerdo común.

Dicha idea común es necesaria porque existen dos iniciativas: una en el Senado y una en la Cámara. Ambas tendrán que fusionarse y encontrar puntos comunes para convertirse en ley.

No obstante, al parecer no queda tiempo. Este miércoles vence la vigencia de la anterior ley y el senador Álvaro Elizalde (PS) ya señaló que tiene un acuerdo con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), para que se ingrese como primer punto de la tabla de hoy con motivo de que se apruebe en general y se rechace en particular para así llegar a comisión mixta.

Pese al término de la vigencia de la ley, los parlamentarios aseguraron que las personas no tendrán cortes y que el compromiso es, a medida que se discuta esta ley y finalmente se despache, mantener vigente la ley anterior, lo que también es respaldado por compromisos emanados desde las empresas de servicios básicos.

Ahora, la duda se mantiene sobre la fecha de la nueva extensión, sin embargo se baraja el 30 de noviembre con dos meses prorrogables, o el 31 de diciembre.

Sin embargo, el senador José Miguel Durana (UDI) advirtió que esto se pudo haber evitado: “La comisión de Economía del Senado tuvo que rechazar el proyecto de la comisión mixta porque lamentablemente ellos no quisieron aprobar el proyecto que venía desde el Senado. La única diferencia que existe es la fecha de prórroga, que el proyecto del Senado es el 31 de diciembre y el proyecto de la Cámara es el 30 de noviembre”.

La comisión de Economía ya había rechazado la propuesta del Senado con el mismo fin y mañana jueves pasará a Sala para que se pueda conformar la comisión mixta.

El diputado de Renovación Nacional, integrante de esa comisión, Miguel Mellado, dijo que no preocupa que vaya a afectar a las familias, recordando que ya hay compromisos de las empresas.

“En el caso de los servicios básicos de agua, por ejemplo, acuérdate que ellos mismos postergaron el no corte de servicios básicos. El tema de la luz también está sucediendo exactamente lo mismo, por ejemplo, desfase de unos días y esta ley igual va a ser retroactiva en ese caso, y también las conversaciones que vamos a tener con el Gobierno, porque hay gente que está en el Registro Social de Hogares, bueno tenemos que ayudarla también a pagar”, sostuvo.

En tanto, el diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión, Jaime Naranjo, explicó que el acuerdo es que la comisión mixta actúe rápido y se apruebe la iniciativa.

“Se va a llegar a un acuerdo y después cada Sala, la de senadores y diputados, va a ratificar ese acuerdo y con eso se le garantiza a las personas, de aquí a fin de año no se le van a cortar los servicios básicos, que las deudas que ellos acumulen ahora se van a ampliar a 48 cuotas, pero que la gente tenga claro. No van a correr ningún riesgo que el día de mañana le puedan cortar los servicios básicos”, declaró.

Sobre esa conformación no hay mucha claridad. Esto porque la Cámara podría sesionar extraordinariamente el viernes, pero el Senado después de esta tarde no vuelve a sesionar hasta después de la próxima semana distrital. En el peor de los escenarios, podría retrasar hasta dos semanas el despacho a ley.