Este jueves el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado sobre las proyecciones en términos sanitarios para que se desarrollen adecuadamente las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo.

Al respecto, Paris señaló que durante este miércoles asistió al Parlamento a una reunión bicameral donde conversaron sobre la situación sanitaria de cara a la elecciones. En la instancia, según dijo, señaló que están “haciendo todos los esfuerzos posibles para que las elecciones se mantengan en la fecha fijada previamente”.

“Hemos seguido trabajando y vamos a seguir trabajando con el Servel, en el sentido de que se cumplan todos los protocolos sanitarios para evitar una diseminación del virus”, declaró.

En esa línea, precisó que “durante el plebiscito todavía no teníamos vacunado a nadie, o en el plebiscito no teníamos vacunado a nadie y en este minuto y en mayo nosotros calculamos que vamos a tener vacunados, por lo menos, al 60% de la población con una dosis y más del 40% de la población con dos dosis”.

“Por lo tanto, no se trata de fijar parámetros, que algunos quieren fijarlos o algunos piden también que haya un plan b. No se trata de fijar parámetros porque eso es un riesgo que no vamos a correr”, aseguró.

Finalmente, indicó: “Lo que nosotros aseguramos es dar todas las facilidades y todas las medidas y estamos trabajando por ello para que las elecciones se lleven a cabo dentro del margen que es adecuado para evitar la diseminación del virus y además para respetar las leyes, la Constitución y el derecho que tienen los ciudadanos a votar y a elegir a sus representantes”.