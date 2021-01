El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuestionó los argumentos del proyecto presentado este martes que busca derogar las leyes antibarricadas, de Seguridad Interior del Estado y el control preventivo de identidad. La iniciativa fue presentada por diputado del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

Delgado llamó a los legisladores a “conectarse” con la gente, la que desde su punto de vista busca seguridad. Además, aseguró que el proyecto “antirrepresión” está promoviendo la impunidad.

“Si uno conversa con la gente, en los barrios, poblaciones villas y comunas, lo que la gente quiere es mayor control, por ejemplo, escuchaba alguno de los argumentos del control de identidad. Alguien decía por ahí que es muy poco el porcentaje de personas que por algún encargo vigente terminan siendo arrestados. Yo le diría a esos parlamentarios que si recorren su distrito lo que la gente necesita y pide es presencia policial y si esa presencia policial además está asociada a operativos de control de identidad preventivo, la gente lo aplaude”, sostuvo.

Agregó que “esos parlamentarios, que solo están mirando un número, tal vez un Excel, no se dan cuenta del rol disuasivo de la medida”.

“No todo acá son fríos números, vi mucho argumento numérico en la exposición de los parlamentarios. Yo les diría que se conecten más con la gente, que vayan y le pregunten a sus electores qué necesitan en las calles”, declaró.

Asimismo, señaló que “la agenda del Gobierno es una agenda robusta en materia de seguridad que se puede mejorar, conversar, sin duda, pero lo que nosotros no queremos y creo que la gente tampoco quiere, es una agenda impunidad”.

“Una barricada no es solo un conjunto de elementos que están bloqueando una calle con un fuego temporal, es mucho más que eso. Las barricadas no solo bloquea el tránsito, la barricada bloquea también oportunidades de vida a las personas que viven, transitan y trabajan en esos sectores, por lo tanto a mí me parece que, de nuevo, estamos poniendo el énfasis en la impunidad”, aseguró.

Delgado añadió que “si esta agenda de impunidad avanza, lo que va a ocurrir es que de aprobarse, todas las personas que han sido detenidas, por estos conceptos, al otro día quedan en libertad. ¿Eso es lo que la gente quiere? Preguntémosle a la gente, ¿eso es lo que la gente necesita? ¿O la gente necesita que el Estado cierre fila con ellos?”.

“Podemos tener matices, bienvenida la diferencia, bienvenido el diálogo, lo vamos a tener con todos aquellos que quieran proponer, pero no me vengan con una agenda en la cual se quiera bloquear y generar que tengamos como Estado menos herramientas de las que ya contamos, con menos atribuciones, con menos fiscalización”, adujo.

Finalmente, indicó: “Yo creo que lo que la gente quiere y necesita es más herramientas de control y fiscalización acompañados también de algo muy importante, que es el rol preventivo del Estado (…). Pero no centremos el debate en estadísticas que a veces son engañosas como el caso de lo que han planteado”.