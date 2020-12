El ministro de Salud, Enrique Paris, sugirió este miércoles la posibilidad de “cambiar” los protocolos establecidos por las autoridades para evitar contagios de covid-19 en navidad, en caso de que las cifras de nuevos casos empeoren. Además, se refirió a las reacciones alérgicas que han presentado personas que se vacunan con la vacuna Pfizer dentro de Reino Unido.

“Probablemente vamos a tener que cambiar esos protocolos si sigue esta expansión del virus”, señaló Paris en una entrevista con “Bienvenidos” de Canal 13.

La región Metropolitana retrocederá desde este jueves en el plan “Paso a Paso” y, en los últimos siete días, ha aumentado sus casos en un 21%. El titular de Salud ha advertido que, actualmente, el porcentaje de casos y de positividad es muy alto.

Ante este escenario, Paris pidió “prudencia y tranquilidad”, señalando que se debe esperar la reunión que mantendrán las autoridades sanitarias el próximo 21 de diciembre para evaluar la situación y las posibles restricciones adicionales para la época navideña.

Vacuna Pfizer

Sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech, que durante esta jornada las autoridades británicas pidieron no suministrar a personas con alergias graves, Paris señaló que “el ácido ribonucleico mensajero, científicamente, no tiene por qué producir alergias”.

En ese sentido, el ministro aprovechó de explicar el funcionamiento de la vacuna Pfizer, y de paso, de Moderna: “Estas vacunas que hace Moderna, que hace Pfizer, que es con ARN (ácido ribonucleico), obviamente que puede producir alguna inquietud”.

“El ácido ribonucleico va directo al ribosoma, no entra al núcleo de la célula; para tranquilizar a la gente, porque mucha gente ha dicho que va a entrar al núcleo y me va a cambiar la información genética, no es así. No, el ARN mensajero no se mezcla con el ADN”, sostuvo Paris.

Agregó que “es una vacuna que es muy interesante en su mecanismo de acción, porque no entra en el núcleo de la célula, entra al ribosoma, hace que el ribosoma produzca la misma proteína del coronavirus y el organismo produce anticuerpos en contra de esa proteína, y ése es el mecanismo por el cual crea la defensa, por lo tanto, no interfiere en el ADN”.

En relación a las eventuales alergias que hicieron eco en la opinión pública, señaló que “el ácido ribonucleico mensajero, científicamente, no tiene por qué producir alergias”.

Pese a lo anterior, explicó que éste se administra a la persona a través de una nanopartícula de grasa, situación que podría ser la responsable de producir la reacción alérgica: “Tendría que ser alergia al mecanismo transportador, porque es una nanopartícula de grasa que lleva el ARN mensajero”.

Por otra parte, sobre las otras vacunas que usan el mecanismo antiguo de inoculación, señaló que tienen lo “bastante tranquilidad” y que dichos métodos de acción “se han usado por decenas de años y no producen problemas (…), por lo tanto, no creemos que con esa vacuna, que es la de Sinovac, tengamos problemas”.

“Los problemas podrían estar con estas vacunas innovadoras, pero yo he leído y creo que no son vacunas que puedan producir problemas”, declaró.