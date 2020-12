Tras el anuncio del retroceso a Fase 2 de la región Metropolitana en el Plan Paso a Paso, inmediatamente la autoridad anunció algunos cambios en las restricciones, varios de ellos que inicialmente estaban permitidos sólo a partir del Paso 4.

Por ejemplo, los restaurantes y cafés sí podrán atender clientes, pero solo en terrazas y de lunes a viernes, excepto festivos. Además, los colegios podrán seguir funcionando si ya estaban con clases presenciales. Incluso el Gobierno informó que el Parque Metropolitano, la piscina Tupahue y el zoológico seguirán abiertos en este periodo.

Y si bien la situación fue cambiada a raíz de que Santiago llegó a esta condición, la medida también será válida para otras ciudades -principalmente en el sur del país- que ya llevan varias semanas en Paso 2.

Por ejemplo, podrán volver a abrir locales en Iquique, Puerto Montt y principalmente las comunas del Gran Concepción. Y si bien sólo podrán atender en terrazas de lunes a viernes y con medidas sanitarias, en la práctica podría implicar riesgos considerando que al momento de beber o comer es imposible usar mascarilla. A ello se suma otra factor: la circulación viral en Concepción o Puerto Montt a la fecha es muy superior respecto a Santiago.

En la comuna de Santiago puede abrir un restorán con 203 casos activos y una tasa de incidencia de 40,3, de acuerdo al último informe epidemiológico publicado por el Ministerio de Salud el viernes pasado. En tanto, Concepción también podrá hacerlo, pero con 398 casos activos y una incidencia mucho más elevada: 168. Puerto Montt, por su parte, presenta 353 casos activos y una tasa de incidencia de 131. Y ambas son ciudades con una población notoriamente menor que la capital.

Similar escenario se da en el caso de Puente Alto, donde hay 256 casos activos. Se podría decir que es similar a lo que vive Talcahuano, con 253 activos. El problema es que la primera tiene una tasa de 42,1 mientras que en el puerto es de 155,4. No obstante, ambas comunas podrán abrir restoranes.

En ese contexto es que el médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Juan Luis Castro (PS), acusó que la medida tiene “letra chica”, pues “los restaurantes van a poder abrir en las terrazas” pese a que en “la Fase 2 no se podían abrir. Y los colegios que ya están abiertos no tienen para qué cerrar”.

“¿De qué estamos hablando?”, se preguntó el parlamentario. “Un poquito para acá y un poquito para allá. Vamos caminando por la vereda del medio, pero no le damos a la gente todas las herramientas para poder combatir el virus”, subrayó. A su parecer, “Piñera siempre tiene el dilema de la economía y la salud (…) ese es el drama que tenemos en la conducción de esta pandemia por este Presidente”, señaló.

En la misma línea, Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts y master en Salud Pública de Harvard, reprochó con ironía los cambios. En su Twitter compartió una ilustración de Damivago que graficaba al ministro Paris con una probeta diciendo: “Toda la región Metropolitana retrocede a Fase 2, con algo de Fase 3 y una pizca de Fase 4”. A su parecer, el anuncio de la autoridad es la creación de una Paso 2,5.

“Claramente se negoció un cambio en como funciona el paso a paso sin considerar la dimensión sanitaria. Estamos a merced del dueño de la gran tienda”, acusó. Aún así, cree que este momento es una oportunidad para establecer una estrategia TTA (Testear, Trazar y Aislar) de verdad y una campaña acerca de la transmisión por vía aerosol.

Por un lado, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, admitió que “la modificación respecto a los restaurantes nos habría gustado que fuera un poquito más restrictiva”.

“Vaso medio lleno”

No obstante, “viendo el vaso medio lleno”, el profesional aseguró que “efectivamente la evidencia internacional señala que el contagio con aerosoles juega un rol mucho más preponderante de los que se pensaba en una primera etapa y, por lo tanto, los espacios abiertos podrían dar un grado mayor de seguridad que los espacios cerrados. Pudiera ser no tan malo”, aseguró en conversación con CNN Chile.

Referente a los colegios, mantuvo una línea similar: “Nosotros como Colegio Médico hemos señalado que las comunidades educativas y las autoridades deben sentarse a conversar. Los colegios que ya están funcionando, si lo han hecho adecuadamente, si las medidas que se han tomado no han generado mayor cantidad de contagios, nosotros creemos que al igual como muchos países de Europa tenemos que hacer todos los esfuerzos para mantener esas comunidades andando. Si esas comunidades se pusieron de acuerdo y han funcionado hasta ahora, creemos que pueden ponerse en funcionamiento. A las comunidades que todavía no logran ponerse de acuerdo, no tenemos que esperar a 2021, tienen que hacerse los cambios, las conversaciones, las mejoras ahora en esos recintos para que eventualmente en el 2021 puedan abrir”, remarcó.

Ernesto Laval, ingeniero en computación y experto en visualización de datos, al margen de los riesgos que la situación podría generar en regiones, señaló a BioBioChile -en una línea similar a Bernucci- que es importante la señal que se está dando en la región Metropolitana, más allá de las medidas específicas de apertura.

“El corazón de la señal es que estamos tomando medidas en forma mucho más temprana respecto a otras regiones y no tener que esperar a que la incidencia tenga que subir sobre otros umbrales críticos para decir: ‘demos la señal de que estamos retrocediendo"”, aseguró.

No obstante, coincide en que en regiones se hizo tarde. “Cuando uno ve lo que ocurrió en La Araucanía, que se pasó del Paso 4 al Paso 2 cuando ya estábamos en niveles muy críticos de contagios y no se logró contener y luego tuvimos que pasar a cuarentena… luego llevamos más de un mes en cuarentena sin que los niveles hayan bajado sustantivamente. Una situación muy similar ocurrió en Los Ríos”, explicó.

“Lo hemos aplicado mal y tarde en el sur. Y espero que esto (el retroceso en la RM) responda a que estamos aprendiendo”, remarcó.