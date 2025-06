Estados Unidos e Irán lograron “algunos avances aunque no concluyentes” en la quinta ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, se mostró confiado en que estas nuevas conversaciones permitirán “un acuerdo sostenible y honorable”.

“La quinta ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos concluyó hoy en Roma con algunos avances aunque no concluyentes”, indicó en su cuenta de X.

“Esperamos aclarar los temas pendientes en los próximos días para avanzar hacia el objetivo común de alcanzar un acuerdo sostenible y honorable”, puntualizó.

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 23, 2025