Expertos dan tres medidas urgentes que deberá tomar la OTAN para evitar una "Tercera Guerra Mundial"

Mientras el mundo se acerca al aniversario de la sangrienta guerra de Rusia contra Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) enciende sus alarmas tras darse a conocer documentos que señalan que Vladimir Putin podría invadir países de Occidente en 2025.

Especialistas militares analizaron el panorama internacional y plantearon las medidas de emergencia que deberá tomar la OTAN para evitar la “Tercera Guerra Mundial”.

En un contexto de tensión internacional creciente, el general británico Richard Barrons, aseguró que Europa necesita priorizar esfuerzos y apoyo en Ucrania para lograr ganar la guerra.

Y por sobretodo, evitar un eventual avance ruso por sobre otros territorios europeos.

Cabe destacar que, días atrás, el Ministerio de Defensa de Alemania brindó al diario Bild documentos que aseguran que Putin planea iniciar una guerra con la OTAN en 2025.

Lo anterior, utilizando a Bielorrusia como plataforma de lanzamiento para una invasión de los países pertenecientes a la organización occidental.

Medidas de emergencia que deberá tomar Occidente para evitar la guerra

El oficial Barrons aseguró al diario británico The Sun que el presidente de Rusia representa “el mayor riesgo para nuestra seguridad”.

Asimismo, el exmilitar alegó que la única forma de que Occidente evite la guerra contra Rusia es reforzando los recursos enviados a Ucrania, aumentando la ciberseguridad y fortaleciendo los recursos de todos los integrantes de la OTAN.

El exmilitar británico cree que Ucrania necesita alrededor de 60.000 millones de dólares al año para librar la guerra con Rusia, algo que el PIB de Europa y Estados Unidos “claramente pueden permitirse” financiar. Sin embargo, pocos son los países que donaron lo que se comprometieron.

El resultado de la guerra tendrá un impacto significativo en la seguridad de Europa y la OTAN, por lo que el general considera que estos países, además de asegurar su seguridad, deben ayudar a Ucrania a restablecer su territorio.

Asimismo, sostiene que es necesario incentivar al país dirigido por Volodímir Zelenski para establecer una nueva seguridad en sus propios términos.

En febrero del año pasado, justo antes del primer aniversario de la invasión de Putin, el coronel estonio Andrus Merilo había anticipado esta problemática, asegurando que Ucrania no tenía más opción que derrotar a Rusia o de lo contrario todos los países de la OTAN podrían enfrentarse al plan de Putin.

En caso de darse por vencido, Ucrania perdería al menos el 20% del territorio que Rusia ocupa actualmente. Según el excomandante de tanques británico, el coronel Hamish de Bretton-Gordon, si esto sucediera Putin no se detendría ahí.

“En el escenario en el que Putin prevalezca en Ucrania, absolutamente seguirá yendo hacia Occidente”, señaló a The Sun. Y agregó: “Él se ve a sí mismo como Pedro el Grande del siglo XXI y Pedro el Grande no se detuvo. Continuó hacia el Oeste”.

Mientras tanto, los suministros de Ucrania están disminuyendo a la luz de la guerra en Medio Oriente, lo que reduce el apoyo de Israel mientras se enfrenta a su propio problema. Si bien Europa y Estados Unidos enviaron dinero, tanques, aviones, municiones e impartieron entrenamiento, con el nuevo conflicto la ayuda se vio disminuida.

La UE, que le prometió a Ucrania un millón de proyectiles de artillería para finales de 2023, apenas entregaron 300.000.

Barrons asegura que la ayuda de los países de la OTAN hasta ahora sólo impidió la expansión rusa y ayudó a Zelensky a mantener las cosas a raya.

“Para que Ucrania derrote a su oponente mucho mayor tiene que adquirir la capacidad militar para derrotarlo en el campo de batalla “, dijo. Y enfatizó: “Esto incluye atacar Rusia”.

