Primero, estabilizar Haití con una fuerza multinacional de paz. Luego, recobrar su institucionalidad. Después, acudir a unos comicios legítimos. Eso está en el plan que una delegación de República Dominicana llevó a Europa.

Bruselas le pone el hombro, por lo pronto, sin nuevos acuerdos concretos. No obstante, la misión de República Dominicana en pos de mediar en la actual crisis haitiana, se fue satisfecha.

“Haití no puede seguir en esta situación de crisis multidimensional. Es una amenaza para República Dominicana, sí; pero puede trascender a toda la región y llegar a ser una catástrofe para la comunidad internacional”, dice a DW José Julio Gómez, viceministro de Asuntos Exteriores de República Dominicana, resaltando que su país no quiere actuar solamente en defensa propia sino por el desarrollo y la independencia de Haití.

Recuerda también que van ya una decena de infructuosas intervenciones internacionales en el país vecino. Por otro lado, no son pocos los otros países de América Latina que sienten el impacto de los flujos migratorios de haitianos que huyen de su país.

“Estamos complacidos de que la Unión Europea siga la línea de Estados Unidos y de que varios países africanos y del Caribe estén dispuestos a apoyar la nueva fuerza de paz aprobada en octubre por la ONU”, sigue el viceministro Gómez.

En concreto, desde la ayuda humanitaria europea, se asegura el apoyo, a ambos lados de la frontera. Y se insiste en cuidar del comercio transfronterizo. “Los mercados binacionales se crearon con fondos de la cooperación europea”, cuenta a DW Andrés Lugo, viceministro administrativo de la Presidencia dominicana.

“El lado dominicano ha acogido a miles de haitianos, pero Haití sigue sin abrirlos, por la falta de instituciones”, agrega Lugo. Se trata de corredores comerciales de alimentos y medicinas bajo medidas de seguridad reforzadas.

Mientras estas conversaciones tenían lugar en Bruselas -y se seguía esperando apoyo para una fuerza multinacional para la paz en Haití-, en el país caribeño, la violencia de las pandillas obligaba a evacuar madres y bebés recién nacidos de un hospital de Puerto Príncipe.

“Hay que decir que a República Dominicana, que comparte 351 kilómetros de frontera con Haití, no le conviene su deterioro institucional; todo lo que pasa ahí tiene repercusión en República Dominicana”, resalta Lugo.

“Compartimos la isla, somos su principal socio comercial, y sustentamos con nuestro presupuesto parte de los servicios de salud y educación que requiere la población haitiana. Nuestro mercado laboral, en gran parte, es compartido”, recalca José Julio Gómez.

Good exchange with the representatives of the High-level #Dominican Commission today in Brussels on regional implications of the situation in #Haiti.

The @EU_Commission is among key humanitarian donors to support the people of Haiti and remains committed to provide assistance. pic.twitter.com/pNMWNld4mN

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) November 16, 2023