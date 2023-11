"Estamos en grandes dificultades" afirmó el encargado del recinto en Puerto Príncipe, José Ulysse, mediante una serie de mensajes cortos a The Associated Press.

En medio del descontrol por el actuar de las pandillas en Haití, una banda delictual habría ingresado a un hospital de Puerto Príncipe, capital del país caribeño, tomando como rehenes a mujeres, niños y recién nacidos.

Según cita Telemundo, el fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine, José Ulysse, dio cuenta del hecho a The Associated Press, además de pedir ayuda a través de redes sociales, afirmando que fueron “cientos” los secuestrados, aunque el número no pudo ser verificado de inmediato.

“Estamos en grandes dificultades”, afirmó el encargado del recinto, ubicado en la barriada de Cite Soleil.

Hasta el momento, se desconoce la razón detrás del actuar de la pandilla, a la vez que la Policía Nacional de Haití no entregó comentarios al respecto.

Debido al nivel de violencia que se vive en la isla, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, a inicios de octubre, el despliegue por al menos un año de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití.

Previamente, fue el propio Gobierno haitiano que había realizado esta petición, la cual fue respaldada por el secretario general del organismo, António Guterres.

Según informaron en su momento fuentes del Consejo a Agencia EFE, el despliegue llevará “varios meses”, antes que los agentes patrullen por las calles del país en una misión que contará con unos mil agentes, y sería liderada por Kenia.