El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó este martes al presidente electo Gabriel Boric, por su victoria en las elecciones celebradas el domingo y le ofreció “fortalecer” las relaciones bilaterales.

Trudeau felicitó a Boric a través de su cuenta de Twitter y animó al presidente electo a “trabajar juntos para fortalecer las relaciones” entre los dos países. Añadió que Canadá y Chile pueden avanzar juntos “con ideas progresistas que luchen contra el cambio climático, la desigualdad y más”.

Congratulations, @gabrielboric, on being elected President of Chile. Let’s work together to strengthen the relationship between our two countries, and move forward with progressive ideas to tackle climate change, inequality, and more.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2021