Las imágenes que dejó la histórica tormenta en Dubai: llovió en un día lo mismo que en un año entero

Un caos se vivió en Dubai, ciudad de Emiratos Árabes, luego de que la zona experimentara el mismo volumen de lluvias que en un año entero.

Se registraron cerca de 250 mm en menos de 24 horas; la tormenta más intensa en 75 años de historia.

La lluvia fue tan intensa, que se apoderó rápidamente de caminos, generando inundaciones que obligaron a los conductores a abandonar sus vehículos, consigna el medio CNN.

Asimismo, paralizó otros aspectos de la ciudad de Dubai, provocando la cancelación de vuelos, cierres de escuelas y destrucción de la fachada de algunos edificios.

Esta mañana, Dubai International, advirtió a la población para que no acudiera al aeropuerto, a menos de ser estrictamente necesario.

Junto con esto, las inundaciones de pistas llevaron a la cancelación y retraso de vuelos.

Sumándose a lo anterior, la línea aérea Emirates suspendió el registro de los pasajeros que salían de Dubai desde la mañana de este miércoles hasta la medianoche del jueves, por dificultades técnicas.

Es importante señalar que las condiciones meteorológicas estaban asociadas a un sistema frontal mayor que atravesaba la península Arábiga y se desplazaba por el golfo de Omán.

A su vez, esto está provocando un tiempo inusualmente húmedo en la cercana Omán y en el sureste de Irán.

Cabe destacar que al igual que el resto de la región del golfo Pérsico, Dubai suele tener un clima cálido y seco, por lo que su infraestructura no tiene la capacidad de manejar este tipo de tormentas.

🔥🔥🔥🔥

Artificial rain in Dubai👇

And than came the flood💥👇 pic.twitter.com/LvRvOXTgpQ

— Tina Zimmermann (@TinaZimmermann4) April 17, 2024