La Cancillería de Israel denunció mediante su cuenta de Twitter/X que los medios estatales de Irán transmitieron videos de los incendios forestales en Chile asegurando que se trataría de imágenes tomadas tras los recientes bombardeos contra el estado hebreo.

“A la izquierda: Los medios de comunicación estatales iraníes afirmando que se trata de imágenes de un misil iraní que alcanzó Israel. A la derecha: las mismas imágenes de un incendio en Chile en febrero”, comenta la cuenta oficial del gobierno israelí en su publicación.

“𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞: nuestros sistemas de defensa interceptaron el 99% de sus misiles”, agrega la publicación.

On the left: Iranian state media claiming this is footage from an Iranian missile which hit Israel.

On the right: the same footage from a fire in Chile in February.

𝐑𝐞𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐫𝐚𝐧𝐢𝐚𝐧 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞: our defense systems intercepted 99% of their missiles. pic.twitter.com/YYS9GFLbYE

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 14, 2024