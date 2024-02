La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no considera necesario reclamar “medidas urgentes y adicionales” a Israel, tras la solicitud de Sudáfrica para proteger de los ataques militares a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.

Según la CIJ, la situación en Rafah requiere únicamente la implementación de las medidas provisionales indicadas en la orden emitida el 26 de enero de 2024. Dicha sentencia ordenó a Israel a tomar acciones para garantizar que no se estén cometiendo actos genocidas durante su ofensiva en la Franja de Gaza.

La solicitud de Sudáfrica, presentada el martes 13 de febrero, se centró en las operaciones militares de Israel específicamente en Rafah, alegando que violaban las órdenes provisionales emitidas por la CIJ el mes pasado. Israel, por su parte, instó a la CIJ a rechazar la solicitud, argumentando que las afirmaciones de Sudáfrica carecían de base en hechos o leyes y que no había cambios significativos en las circunstancias.

PRESS RELEASE: the #ICJ issues its decision on South Africa’s request for additional provisional measures in the case of Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/dh9olqXtD9 pic.twitter.com/KLIMOD69uo

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 16, 2024