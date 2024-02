Egipto construye un gran muro de hormigón en su frontera con la Franja de Gaza para contener una posible avalancha de palestinos que huyan de los bombardeos israelíes, informó este viernes el diario The Wall Street Journal.

Las autoridades egipcias rodean una amplia zona del desierto del Sinaí de más de 20 kilómetros cuadrados con grandes muros de hormigón cerca de la frontera con Gaza, asegura el diario.

El medio estadounidense cita como fuentes a funcionarios egipcios y analistas de seguridad.

Se trata de un enorme “nuevo complejo”, dice el diario, para reforzar la seguridad del país en el caso de que “un gran número de habitantes de Gaza logren entrar”.

Esto, si se desata una ofensiva israelí en el sur de la Franja, en la ciudad fronteriza de Rafah.

El diario recuerda que Egipto ya ha tratado estos meses de reforzar la seguridad a lo largo de la frontera para mantener alejados a los palestinos, desplegando soldados y reforzando vallas.

Por su parte Al Jazeera publicó fotografías satelitales tomadas por la empresa Planet Labs PBC que muestran movimientos de tierra en la península egipcia del Sinaí. Todo lo anterior, dentro de un área designada como recinto amurallado para la posible ubicación de un campo de refugiados palestinos.

En ese campo podrían alojarse más de 100.000 personas, según dijeron funcionarios egipcios al medio de comunicación.

LIVE UPDATES: Satellite images show extensive construction and a wall being built in Egypt along its border with Gaza's southernmost city of Rafah. https://t.co/WGBfHZ67GH

— NBC News (@NBCNews) February 16, 2024