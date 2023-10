El primer ministro británico, Rishi Sunak, llegó este jueves a Tel Aviv para reunirse con su homólogo, Benjamín Netanyahu, y con el presidente, Isaac Herzog, y manifestar su respaldo a Israel.

Minutos después de su llegada, Sunak publicó un mensaje en la red X (antes Twitter) donde subrayó que se encontraba ya en Israel, “una nación de luto”.

“Estoy en duelo y permanezco junto a ustedes contra el mal que es el terrorismo, hoy y siempre”, dijo el dirigente británico.

I am in Israel, a nation in grief.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

Today, and always.

סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023