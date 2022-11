Un grupo de talibanes irrumpieron en una rueda de prensa en Afganistán, convocada por una organización que reúne a mujeres de la sociedad civil.

Allí detuvieron a activistas y periodistas, en un incidente que la oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado de “profundamente preocupante”.

Los hechos tuvieron lugar el jueves por la tarde, cuando “funcionarios de seguridad ‘de facto"” interrumpieron la rueda de prensa y detuvieron a una mujer, Zarifa Yaqobi, miembro del Movimiento de Cambio para Afganistán, y a cuatro de sus compañeros varones.

Estas cinco personas permanecen bajo arresto y la ONU ha pedido información a las autoridades, según un portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence.

Today #Taliban raided a civil society press conference in #Kabul and arrested Zarifa Yaqobi, a woman human rights defender, & four of her colleagues. We call for the immediate release of Ms. Yaqobi & her colleagues & demand the Taliban end their crackdown on civil society. pic.twitter.com/mHNW7VwW4F

— Freedom Now (@freedomnoworg) November 3, 2022