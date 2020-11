Al menos 14 personas murieron en la ciudad afgana de Bamiyan (centro) el martes al estallar dos bombas, informaron fuentes oficiales.

“Dos bombas colocadas en la entrada de un mercado estallaron, matando a 13 civiles y un agente de circulación, e hiriendo a 45 personas”, declaró Tareq Arian, portavoz del ministerio de Interior.

“Estamos investigando las mortíferas explosiones en Bamiyán”, señaló, añadiendo que “se trata de un crimen imperdonable”.

El jefe de la policía local, Zabardast Safi, confirmó el balance y precisó que todas las víctimas eran civiles.

Según el corresponsal del Washington Post en la zona, Sharif Hassan, los ataques ocurrieron en la que es considerada una de las zonas más seguras del país, siendo el primer ataque importante en la capital provincial en cerca de dos décadas.

Twin explosions happened in #Bamyan , a province considered the safest in #Afghanistan , about two hours ago. At least 13 killed & dozens wounded, police say. This is the first major attack in Bamyan provincial capital in nearly two decades. photo: social media pic.twitter.com/Hvz9nag7Cz

At least 13 civilians and a traffic police were “martyred” and around 45 wounded in #Bamyan #Afghanistan . It is one of the deadliest and heinous attacks of its kind in the province. Video @VOAPashto @VOADariAfghan pic.twitter.com/nHCGRYEbJX

— Jafar Haand (@jafarhaand) November 24, 2020