Siguiendo los pasos de España, Irlanda y Noruega, el gobierno de Eslovenia anunció este jueves su reconocimiento a Palestina como un Estado independiente y soberano.

El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, dio a conocer en una rueda de prensa que enviarán la solicitud de reconocimiento al Parlamento, a fin de obtener una decisión definitiva en cuanto al reconocimiento de Palestina como Estado soberano.

La decisión definitiva al respecto está prevista para el próximo martes.

Golob afirmó que su gobierno reconoce a Palestina con las fronteras de 1967 o con las fronteras que las partes involucradas acuerden en un futuro acuerdo de paz.

El primer ministro esloveno instó al mundo entero a que trabaje en una dirección que lleve a la paz duradera en Medio Oriente, y es la dirección de dos Estados: Israel y Palestina.

El primer ministro viene pidiendo un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Pero, dejó claro que el paso de este jueves no va “contra nadie”, en alusión a Israel y a sabiendas del malestar que podría generar.

Como se esperaba, el anuncio no fue bien recibido por Israel, pues el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz se pronunció al respecto a través de su cuenta en X en donde enfatizó que espera que Parlamento esloveno rechace dicha recomendación.

“La decisión del gobierno esloveno de recomendar que el Parlamento esloveno reconozca un Estado palestino recompensa a Hamás por asesinatos, violaciones, mutilaciones de cuerpos y decapitaciones de bebés, y fortalece el eje del mal iraní al tiempo que daña la estrecha amistad entre los pueblos esloveno e israelí. Espero que el Parlamento esloveno rechace esta recomendación”, escribió Katz.

The Slovenian government's decision to recommend that the Slovenian Parliament recognize a Palestinian state rewards Hamas for murder, rape, mutilation of bodies, beheading of babies, and strengthens the Iranian axis of evil while damaging the close friendship between the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 30, 2024