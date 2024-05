Este martes los gobiernos de Noruega, Irlanda y España oficializaron su reconocimiento a Palestina como Estado, tal como habían adelantado el miércoles pasado.

El anuncio fue celebrado por el presidente palestino, Mahmud Abás, quien calificó el gesto como “valiente”, agregando que demuestra un “consenso internacional” para poner fin a la ofensiva militar en Gaza.

“La Presidencia palestina da la bienvenida a las valientes y audaces posiciones políticas europeas, especialmente las adoptadas por España, Irlanda y Noruega que reconocieron al Estado de Palestina”, mencionó en un comunicado.

El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que la decisión de España de reconocer a Palestina como Estado “no es solo una cuestión de justicia histórica con las legítimas aspiraciones del pueblo palestino; es, además, una necesidad urgente para lograr la paz”.

“Es la única manera de avanzar hacia la única solución posible para lograr un futuro de paz: la de un Estado palestino que conviva junto al Estado de Israel en paz y seguridad”, sostuvo.

En tanto, Sánchez expresó el “rechazo rotundo” de España contra el grupo islámico Hamás así como al ataque contra Israel del pasado 7 de octubre.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, destacó que el reconocimiento de Noruega de Palestina como Estado “representa un hito en las relaciones noruego-palestinas”.

“Es lamentable que el Gobierno israelí no muestre signos de comprometerse de forma constructiva”, aseveró en un comunicado, según consigna Agencia EFE.

“La comunidad internacional debe aumentar el apoyo económico y político a Palestina y seguir trabajando por una solución con dos Estados”, puntualizó.

En la misma línea, el primer ministro irlandés, Simon Harris, declaró que la UE puede hacer “mucho más” para lograr un alto el fuego en Gaza.

🇵🇸 🇮🇪 Ireland has officially recognised the State of Palestine.

Ireland stands with Palestine and the Palestinian people. pic.twitter.com/5bVSs5XkiN

— Fine Gael (@FineGael) May 28, 2024