El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este domingo que la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, fue objeto de un “temerario” ataque con drones que no comprometió la seguridad de la central.

“Se trata de una clara violación de los principios básicos de protección de la mayor central nuclear de Europa. Estos ataques temerarios aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar inmediatamente”, denunció en la red social X Rafael Grossi, director de ese organismo de la ONU.

Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, había afirmado previamente que tres personas habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones a esa instalación.

Today, for the first time since Nov 2022 & after I set out 5 basic principles to avoid a serious nuclear accident w/ radiological consequences,@IAEAorg’s #ISAMZ confirmed that at least 3 direct hits against ZNPP main reactor containment structures took place. This cannot happen.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 7, 2024