El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó este sábado “en los términos más enérgicos” el “atroz” atentado de este viernes “contra personas indefensas” en las afueras de Moscú, que ha dejado 115 víctimas mortales según los últimos datos actualizados.

“Condeno en los términos más enérgicos el atroz ataque perpetrado anoche en las afueras de Moscú. El terrorismo ha vuelto a atentar contra personas indefensas. La comunidad internacional debe permanecer firmemente unida contra la lacra del terrorismo”, publicó Borrell en su cuenta oficial de la red social X.

El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó anoche a la comunidad internacional a condenar el ataque, que de momento ha dejado al menos 115 fallecidos, según informó este sábado el Comité de Instrucción Ruso, el órgano que investiga el matanza.

Ayer, la UE ya expresó su consternación por el atentado terrorista y rechazó “cualquier ataque contra civiles” a través del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (el cuerpo diplomático de la UE), Peter Stano, en su cuenta oficial de X.

