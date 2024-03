Ucrania aseguro que “no tiene nada que ver” con el mortal atentado cometido este viernes contra una sala de conciertos de un centro comercial en las afueras de Moscú en el que fallecieron al menos 40 personas y más de cien resultaron heridas.

“Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o la explosiones en Crocus City Hall. No tiene ningún sentido”. comentó el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en un mensaje en la red social X (ex Twitter).

El consejero presidencial agregó que “Ucrania nunca ha recurrido a métodos terroristas” para combatir a Rusia, y afirmó que ha sido “la propia Rusia” la que en otras ocasiones “ha atacado a sus propios ciudadanos para iniciar ‘acciones antiterroristas’ contra grupos étnicos que protestaban”.

Podoliak se mostró asimismo convencido de que “los acontecimientos” que se están produciendo en Moscú “contribuirán a un incremento abrupto de la propaganda militar, a una militarización acelerada, a la expansión de la movilización” militar en Rusia y “a una escalada” de la agresión militar a Ucrania.

El consejero presidencial ucraniano predijo además que la masacre será utilizada por el Kremlin para “justificar los ataques manifiestamente genocidas contra la población civil de Ucrania”.

Indicó que Ucrania lleva más de dos años luchando contra el Ejército ruso y que por tanto “todo en esta guerra se decidirá sólo en el campo de batalla”.

Recalcó que la guerra se ganará “solo por la cantidad de armas” y por “las decisiones militares cualitativas”, pues “los ataques terroristas no resuelven” nada.

El asesor del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, también afirmó que mucho antes del tiroteo de este viernes en la capital rusa, “habíamos oído advertencias públicas de las embajadas extranjeras en Moscú sobre la posibilidad de tales excesos sangrientos”.

“Como conclusión: no cabe la menor duda de que los sucesos en las afueras de Moscú contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar, a la aceleración de la militarización, a una mayor movilización y, en definitiva, a la escalada de la guerra”, que incluirá la “justificación de ataques genocidas contra la población civil de Ucrania”, dijo. EFE