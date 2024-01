Un avión ruso de transporte militar Il-76 con 65 prisioneros ucranianos a bordo se estrelló hoy en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Telegram.

La nota castrense precisa que el avión, en el que también viajaban seis tripulantes y tres militares rusos, transportaba a los prisioneros para su canje por soldados rusos retenidos por el ejército ucraniano.

El Il-76 se estrelló aproximadamente a las 11:00 hora local (05:00 hora de Chile) a unos 50 kilómetros de la frontera ucraniana.

El siniestro tuvo lugar a 5-6 kilómetros de la aldea Yáblonovo, en el distrito Korochanski, donde no causó daños personales ni materiales, según informaron residentes locales a la agencia TASS.

En las redes sociales de Bélgorod se pueden ver imágenes con el avión Il-76 con prisioneros de Ucrania precipitándose contra la tierra a una gran velocidad y estallando en un descampado.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, aseguró que ahora en el lugar del siniestro trabajan efectivos del Ministerio de Emergencia ruso.

Esta misma mañana, Gladkov alertó sobre el peligro de un ataque aéreo ucraniano y confirmó el derribo de un dron enemigo de ala fija.

In spectacular style, a Russian IL-76 transport jet has just crashed in Belgorod.

Let's pray that no one aboard has been reduced to a charred pink paste that can only be removed with a shovel. pic.twitter.com/Ols3e1pXuw

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 24, 2024