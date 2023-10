Un gravisimo accidente de autobús ocurrido en la localidad de Mestre, en Venecia, causó “numerosas víctimas,” después de que el vehículo en llamas cayese desde una rampa de la carretera, informaron hoy las autoridades de Italia.

“Una gran tragedia golpeó a nuestra comunidad esta tarde. Inmediatamente ordené a la ciudad que guardara luto, en memoria de las numerosas víctimas que se encontraban en el autobús caído. Una escena apocalíptica, no hay palabras”, escribió el alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, en Twitter sobre el trágico accidente ocurrido en Mestre.

Tras el accidente, ocurrido poco después de las 19.30 horas locales, en la pasarela de Vespa, numerosas ambulancias y equipos de bomberos se congregaron en el lugar, mientras se bloqueó la circulación de trenes entre Mestre y la estación de Santa Lucía en Venecia.

BREAKING: Bus hits guardrail and plunges off overpass in Venice, Italy, killing at least 20 people pic.twitter.com/fyKs6fJt9S

El autobús cayó por la pasarela, que cruzaba la autopista, y tras un vuelo de diez metros cayó entre un almacén y las vías del tren, según las primeras versiones.

La USL 3 de Venecia ha puesto en marcha el protocolo de «grandes urgencias», que prevé la puesta a disposición de todos los servicios de urgencias de los hospitales.

La primera ministra, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame, personal y de todo el gobierno, por el grave accidente ocurrido en Mestre”, dijo.}

“Pienso en las víctimas y en sus familiares y amigos. Estoy en estrecho contacto con el alcalde Brugnaro y con el ministro (del Interior) Matteo Piantedosi para seguir las noticias sobre esta tragedia”, agregó.

El viceprimer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini , “sigue la evolución del dramático incidente de Mestre”, según publicó el ministerio en una nota.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb

— BNO News (@BNONews) October 3, 2023