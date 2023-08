El accidente que terminó con la vida del jefe del grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, suscitó diversas teorías sobre los motivos detrás del episodio y una azafata dio más detalles antes de morir.

Entre las distintas hipótesis, una de las que circuló se refiere a que se trató de un atentado contra la milicia.

En ese sentido, Kristina Raspopova, la azafata que estaba presente en la aeronave habló sobre unas “reparaciones urgentes” que le realizaron a la nave poco antes de que despegara.

Los dichos de la mujer de 39 años se dieron en medio de teorías sobre que podría haberse plantado una bomba a bordo del avión de Prigozhin, que inevitablemente lo derribaría, informó el medio británico The Sun.

Una fuente dijo que una caja de “vino caro” fue cargada a bordo del aeroplano minutos antes del despegue, por lo que se presupone, según esta línea de pensamiento, que en el embalaje del vino se escondían explosivos.

La última foto que la azafata subió a Facebook la muestra esperando en una cafetería del aeropuerto, antes de abordar el avión.

Asimismo, momentos previos a subir a la nave, le contó a su familia sobre una demora inesperada y sostuvo que el aeroplano estaba siendo “reparado” antes del vuelo, según el canal de Telegram VChK-OGPU.

“Ella dijo que estaba en Moscú, iba a volar, hoy o mañana”, indicó uno de sus familiares.

“El avión estaba en mantenimiento o en reparaciones urgentes. Estaban esperando el vuelo. Algún tipo de mantenimiento, bueno nada especial. Llegaron en avión y estaban a punto de despegar. No había nada malo. Parecía que ella había estado allí por un tiempo. Eso es al menos un par de días”, continuó.

Y agregó: “Ella mencionó que el vuelo era de regreso a casa. Estaban esperando una llamada para volar. Sobre el mantenimiento del avión, ella dijo que o era mantenimiento, o era simplemente una reparación del avión, algo así. Estaban esperando la orden de despegar”.

