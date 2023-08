Según lo dio a conocer el diario estadounidense The Wall Street Journal, fuentes no identificadas aseveraron que el avión donde viajaba Yevgeny Prigozhin no fue derribado con un misil tierra-aire.

Por el contrario, hoy se dio a conocer que el “accidente” pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro de la nave.

La muerte de Yevgeny Prigozhin y la cúpula del Grupo Wagner al estrellarse su avión el miércoles en Rusia fue un asesinato.

Así fue cómo lo aseguraron fuentes oficiales estadounidenses al rotativo The Wall Street Journal (WSJ).

Las fuentes, no identificadas, añaden que el avión no fue derribado con un misil tierra-aire, sino que pudo tratarse más bien de una bomba que explotó dentro del avión Embraer donde viajaban los siete directivos de Wagner y tres tripulantes, o pudo ser “alguna otra forma de sabotaje”.

La misma fuente, aparentemente, habló más tarde con la cadena CBS y ofreció exactamente las mismas hipótesis.

Hoy el ruso Vladimir Putin prometió que se investigarán todas las causas del siniestro del avión en el que viajaba Yevgeny Prigozhin.

“Lo que es totalmente seguro, y sobre ello me informó hoy el jefe del Comité de Investigación, es que ellos han comenzado la investigación preliminar de ese suceso y ésta será realizada de manera exhaustiva y llevada hasta el final”, dijo Vladímir Putin.

Early intelligence suggests Wagner leader Yevgeny Prigozhin was assassinated but that his plane doesn’t appear to have been shot down by a missile, U.S. officials said, suggesting some other form of sabotage https://t.co/95eKNxmOVm

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 25, 2023