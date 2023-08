"Robin Zhang": el espía del régimen chino que usaba LinkedIn para robar secretos del Reino Unido

Un espía chino utilizó la red social LinkedIn para atraer y convencer a miles de funcionarios del Reino Unido, quienes ingenuamente proporcionen varios secretos estatales.

Lo que parece la primicia de una película de acción es en realidad un caso de investigación real que fue revelado The Times, en la que hay implicadas grandes sumas de dinero y atractivos negocios.

La investigación reveló que este personaje, perteneciente a la MSS (principal agencia de espionaje de Beijing) adoptó múltiples identidades falsas para sus fines.

Se detalló además que la estrategia que usaba era dirigida a funcionarios de seguridad, empleados públicos, científicos y académicos. Todos ellos manejan algo en común, y es que manejan información clasificada o tecnologías de alto valor comercial.

Se piensa que el tal “Robin Zhang” podría ser el espía más activo de China y actuaría contra los intereses británicos.

Pese a esto, y a diferencia de las películas, hay un detalle que marca una gran diferencia: sus operaciones se realizan desde un escritorio.

Según lo da a conocer The Times, “probablemente operaba en las instalaciones del Ministerio de Seguridad del Estado chino en la capital china”.

Durante cinco años, Zhang trabajó en gran escala, utilizando LinkedIn como principal herramienta para acercarse a funcionarios británicos.

En la investigación se descubrió además varios perfiles del agente chino, que cuenta con unos 930 millones de usuarios.

Al contactar a funcionarios de áreas clave como el ejército, la ciencia, la tecnología y la política, Zhang buscaba establecer lazos.

Se reporta que ofreció 8.000 libras esterlinas (cerca de 7 millones de pesos chilenos) para que se le proporcionaba datos de un candidato de los servicios de inteligencia.

Además, prometió grandes sumas a un exoficial de inteligencia militar a cambio de información sobre acciones anti-terroristas británicas.

Se detalló además que otras personas fueron seducidas con la promesa de viajes pagados a China y la oportunidad de unirse a lucrativas conferencias.

