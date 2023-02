Los globos “espías” chinos fueron avistados esta vez sobre América Latina, dijo el Pentágono el viernes, un día después de que se avistara uno similar en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Los globos han planteado numerosas preguntas y aumentado las tensiones entre Washington y Pekín. Aquí echamos un vistazo a lo que sabemos y cuál podría ser el impacto de todo esto.

China insiste en que el globo avistado sobre Estados Unidos es una aeronave civil con una capacidad limitada de “piloto automático”.

Según reportes, se usó principalmente para estudios meteorológicos hasta que los vientos lo desviaron de su curso.

Estados Unidos, sin embargo, dice que sin duda es un globo espía del tamaño de tres autobuses. Según el Pentágono, el globo lleva sensores y equipos de vigilancia, es maniobrable y ha demostrado que puede cambiar de rumbo.

No se ha hecho pública información adicional sobre si el globo visto sobre América Latina difiere del primero. El Pentágono inicialmente no proporcionó información sobre la ubicación exacta del segundo.

“Estos globos de gran altitud en general tienen una variedad de funciones. Pueden hacer cualquier cosa, desde obtener imágenes hasta recolectar muestras del aire e intentar recopilar señales de inteligencia”, explicó el experto en seguridad internacional Ian Chong a DW.

The #ChineseSpyBalloon is hit and going down ! ©️ pic.twitter.com/SioTafPxoQ

— HeyItsMeSalty (@HeyItsMeSalty) February 4, 2023