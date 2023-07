El Parlamento de Kosovo vivió este jueves una batalla campal entre diputados de la oposición y varios ministros del gobierno, incluyendo el primer ministro, Albin Kurti.

Según el portal de noticias Kossev, un diputado del partido opositor PDK le echó agua al jefe de Gobierno.

Eto, mientras hablaba a los parlamentarios de la actual tensión en el norte de Kosovo, donde se concentra la minoría serbia del país balcánico.

Durante la pelea también fue agredido con agua el viceprimer ministro y el estrecho colaborador de Kurti, Besnik Bislimi, quien golpeó al agresor en la cabeza con una botella de cristal.

Luego de esto se desencadenó una pelea a puñetazos entre decenas de personas, entre ellas diputados y ministros.

Esto duró hasta que el presidente del Parlamento llamó a la policía para calmar la situación, ya que de otra manera la agresión hubiera continuado.

A brawl erupted in the Kosovo parliament after an opposition lawmaker threw water at Prime Minister Albin Kurti during a speech.

Watch! pic.twitter.com/bvfzE3WqZq

— Nigeria Info FM 99.3 (@NigeriainfoFM) July 13, 2023