En Ucrania , la escasez de electricidad va a peor, hasta el punto de que el municipio de Kiev está considerando planes para evacuar la ciudad si la situación se deteriora aún más. Así lo reveló el domingo 6 de noviembre el diario The New York Times, citando una fuente del Ayuntamiento de la capital ucraniana. Una cosa es cierta: día a día, la vida de los habitantes es cada vez más difícil.

Evacuar a más de tres millones de habitantes en pocas horas es el escenario de catástrofe para el que se prepara el municipio de Kiev en caso de deterioro repentino de la situación energética.

Según una fuente que habló con el New York Times, si los ataques provocaran una pérdida total de la red eléctrica, las autoridades tendrían doce horas para pedir a la gente que abandonara la ciudad.

Actualmente, el 40% de la infraestructura eléctrica está dañada, y los operadores se ven obligados a realizar cortes masivos de energía de varias horas en diferentes zonas para estabilizar la red.

La situación está provocando la interrupción del suministro de agua y la evacuación de aguas residuales a través de las tuberías, lo que aumenta el riesgo de degradación sanitaria.

El sábado, el operador estatal UkrEnergo anunció restricciones adicionales, y el Ayuntamiento de Kiev está preparando 1.000 refugios con calefacción, que también pueden utilizarse como búnkeres para los civiles.

‘Su objetivo es dejarnos morir de frío’

“El destino de nuestro país y de nuestros ciudadanos depende de nuestro nivel de preparación”, dijo el alcalde de Kiev el sábado 5 de noviembre en la televisión.

“En caso de que se produzca una interrupción total del suministro de electricidad y agua, y si tienes familiares fuera de Kiev que disponen de sistemas de calefacción y agua independientes, considera la posibilidad de unirte a ellos durante un tiempo. Intenta, en el peor de los casos, encontrar una solución para quedarte con los amigos”, dijo Vitali Klitschko.

“Esto no es una guerra, es terrorismo y genocidio. Putin no nos necesita a los ucranianos. Lo que quiere es territorio, quiere Ucrania sin nosotros. Por eso lo que está ocurriendo hoy, los ataques contra la infraestructura, es un genocidio. Su objetivo es dejarnos morir de frío, expulsarnos de nuestra tierra para apoderarse de ella”, añadió el edil.

‘Obligado a salir, porque hace frío’

Casi 4,5 millones de personas estaban sin electricidad en el país este fin de semana debido a los ataques rusos contra las infraestructuras. El presidente Volodimir Zelenski denunció un “terror energético”.

Los habitantes de la capital ucraniana intentan adaptarse, pero algunos lo hacen mejor que otros.

En su pequeño y anticuado quiosco, situado entre edificios de viviendas, un zapatero está reparando una bota con la suela muy desgastada. Acaba de volver a trabajar tras un corte de luz de cuatro horas.

“¡Es imposible trabajar! Llego por la mañana y se corta la electricidad. Si fuera verano, sería diferente. Pero aquí, cuando cortan la luz, tengo que irme, porque hace frío. Sigo yendo y viniendo. Ahora trabajo, siempre que haya energía. A veces trabajo hasta las 10-11 de la noche, porque no puedo hacer todos los pedidos”, se queja.

El ambiente es más relajado en un salón de belleza donde una clienta en bata espera su turno: cuando se corta la electricidad, se pone en marcha un generador. El propietario, un georgiano, tomó la iniciativa incluso antes de que Rusia lanzara ataques masivos contra la infraestructura energética, dice una esteticista.

“Ocurrió lo mismo durante la guerra entre Rusia y Georgia en 2008. Luego, durante un año y medio, hubo cortes de electricidad. En su edificio, se habían unido para instalar un generador y nos dijo: ‘He estado allí. Y por eso encontró la solución comprando un generador"”, relata Natalia, a quien le espera un invierno difícil.

Su temor es que la situación se vuelva aún más difícil si se producen nuevos ataques en la capital.

‘No puedo programar ninguna cita’

Los problemas de suministro eléctrico van de la mano de los problemas de comunicación por móvil e Internet. En varias partes de la capital, los residentes están sometidos a cortes de electricidad diarios, planificados o no, que dificultan el trabajo.

Un joven consultor de recursos humanos relata que tiene dificultades para entrevistar a posibles empleados en línea. Además de los cortes de electricidad de cuatro horas diarias, el barrio donde vive Aleksei Zakachansky también sufre cortes de Internet y de telefonía móvil que duran mucho más. La contratación en estas condiciones se hace casi imposible.

“No puedo programar ninguna cita. Llamo a un candidato y le ofrezco una entrevista por Zoom a las 14 horas. Me dice: ‘No hay electricidad en mi casa a esa hora, volverá a las 5 de la tarde’. Le respondo: ‘Es estupendo, pero no tendré electricidad a partir de las 5 de la tarde’. Uno de los candidatos y yo no hemos podido encontrar un horario para una semana”, deplora el consultor.

Podría entrevistarse con los candidatos en las oficinas de su empresa, que acaba de adquirir generadores, pero entonces tendrá un problema de cuidado de niños. Sólo tienen clases hasta las 11 de la mañana, ya que el refugio antibombas no puede acoger a todos los alumnos de primaria al mismo tiempo.

Otra perspectiva que preocupa a Aleksei es el descenso de las temperaturas.

“Cuando no hay electricidad, no hay calefacción, porque las bombas que distribuyen el calor en los edificios no funcionan sin electricidad. Así que hace un poco de frío (sonríe). Pero cuando haya 20 grados bajo cero y no haya electricidad, pensamos coger el coche e ir al centro comercial más cercano que todavía tenga electricidad, para esperar calientes”, explica.

El municipio de Kiev está equipando cientos de centros de emergencia a los que la gente puede acudir para calentarse. Varios países han dicho que están listos para entregar bombas de agua, calentadores, camas y mantas.