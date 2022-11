Afirmación: Rusia utiliza el hambre como arma en la guerra contra Ucrania. “No hay duda de que los alimentos, en muchas diferentes facetas, son utilizados como armas de guerra”, dice el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), David Beasley.

DW Verifica: correcto.

Desde el estallido de la guerra de Ucrania, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, alerta sobre una crisis alimentaria mundial.

En una entrevista con el canal estadounidense CBS, en el programa “Face the Nation”, respondió con un “sí”, el 17 de abril, a la pregunta de si Putin usa el hambre como arma de guerra.

Además señaló: “No hay duda de que los alimentos, en muchas diferentes facetas, son utilizados como arma de guerra”.

WFP Executive Director David Beasley says he is “not confident” that food supply lines to Ukraine can be maintained, pointing specifically to problems providing assistance to war-torn areas like Mariupol.

Watch the full interview this Sunday at 10:30a E.T. pic.twitter.com/CWRobx1J37

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 15, 2022